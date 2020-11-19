英媒：特朗普暫無主辦G7峰會計劃

英國傳媒11月18日報道，美國總統特朗普（Donald Trump）沒計劃主辦七國集團（G7）峰會。

路透社18日引述外交消息指，特朗普還未就是否舉辦G7峰會落實最終決定，但至今仍未承認民主黨候選人拜登（Joe Biden）在美國大選中獲勝的特朗普，要在1月20日移交總統權力之前，舉辦一次重要峰會的時間已經不多。

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外交消息又稱，特朗普政府沒有對外提及可能舉行G7峰會的日期或議程。雖然G7峰會仍然可以舉行網上會議，但特朗普政府未有就G7聯合聲明做任何準備工作，而一般有關工作的過程通常需時數個月。

報道亦引述另一名消息人士稱，特朗普8月曾表示，自己傾向於在總統大選後的「平靜氣氛」中主辨會議，但之後未有採取進一步行動。

白宮拒絕就上述報道置評。

G7峰會原定6月舉行，但受到新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情影響，主辦國美國3月決定取消。美方後來有意恢復舉辦峰會，惟在德國總理默克爾（Angela Merkel）表示不參加會議及其他參與國表達憂慮之後，5月放棄了該相關計劃。