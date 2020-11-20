美國參議員籲特朗普勿退出WTO政府採購協定

美國2名資深參議員敦促現任總統特朗普（Donald Trump）不要在最後一刻退出世貿組織（WTO）《政府採購協定》（Government Procurement Agreement）。他們提醒需向中國讓步，否則中國和俄羅斯將填補空缺威脅美國地位。

據美國政治新聞網站Politico在11月19日報道，美國民主黨參議員懷登（Ron Wyden）當天在一份聲明中說：「特朗普政府需再次向中國讓步。「 「如果美國退出《政府採購協議》，中國和俄羅斯等國將填補空缺，進入我們戰略盟友的供應鏈，打破美國為全世界制定的反腐敗規則，」懷登說。

美國現任總統特朗普近期活動（點擊大圖查看）：

兩名前貿易官員向Politico此前透露，特朗普政府官員預計11月20日（周五）開會，討論並可能批准退出世界貿易組織的《政府採購協定》。

報道稱，特朗普政府長期以來一直有退出《政府採購協定》的想法。協定製定相關規則確保涵蓋的政府採購活動中開放、公平和透明的競爭條件。美國是該協議的創始成員國，該協議還有其他47個成員國，包括歐盟的27個國家。

目前正在接受新冠（COVID-19）治療的參議院財政主席格拉斯利（Chuck Grassley）表示，他強烈反對白宮擅自做出決定。他說：「是國會批准世貿組織的協議。根據法律和憲法，只有國會才能決定終止美國參與這些協議。」

報道稱，如果特朗普決定在周五退出《政府採購協定》，它將在2021年1月19日生效，也就是候任總統拜登（Joe Biden）宣誓就職的前一天。

白宮和美國貿易代表辦公室目前都沒有回應有關預期會面的詢問。拜登過渡團隊也拒絕評論美國是否應該繼續留在協議中或退出。