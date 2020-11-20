【東京奧運】日本疫情反彈確診創新高　奧運夢如期上演？

北半球開始步入冬季，加上年底迎來假期，面臨新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情未消散，不少國家都嚴陣以待。日本最近面臨第三波疫情，新增確診個案突破新高。首相菅義偉拼命挽救經濟的同時，仍然寄望能夠順利舉辦東京奧運。運動員的「四年一夢」能夠如期上演？距離夢想的彼岸還有多少障礙要跨越？

單日確診創新高 拒絕叫停旅遊計劃

日本11月18日單日新增確診個案首次突破2,000宗，翌日再增加2,385宗確診個案，連續第二日創新高。雖然相比美歐而言，日本疫情看來不算非常危急，但菅義偉已經宣布全國進入最高警戒級別。東京都亦已經提升到最高警戒級別。

只是所謂的「最高警戒級別」幾乎只有象徵意義，實際效用不大。菅義偉促請國民做足防疫措施，包括戴口罩和避免「三密」（密閉、密集、密切接觸），即使外出用膳交談時也要戴口罩。不過他表明不會要求商戶縮短營業時間，也不會叫停支援飲食業和旅遊業的「Go To Eat」和「Go To Travel」計劃。

圖為2020年10月30日，日本神奈川縣橫濱球場有工作人員於棒球賽前為觀眾座位消毒。（Getty）

奧運會不再一樣 檢疫勢成最大挑戰

適逢國際奧林匹克委員會主席巴赫訪問日本（Thomas Bach），不禁讓人想到東京奧運明年能否順利舉行。奧委會目前開始為奧運制定防疫措施，例如建議運動員完成賽事後盡快離境，觀光活動一律可免則免，選手村夜夜笙歌的場面或者不會出現。開幕禮規模將會縮減，避免變成「超級傳播活動」。海外旅客能否到東京觀賽仍然是未知之數。

日本月初舉辦奧運延期以來首場測試賽，邀請中美俄的體操選手到日本和當地選手較量。外國運動員抵達前多次接受聚合酶連鎖反應測試，入境後連同日本選手每日再接受測試。雖然日本體操「全能王」內村航平確診消息證實是「假陽性」，但到底這種檢疫措施能否將病毒「拒諸門外」，也沒有人可以給出百分百的肯定答案。有望面世的疫苗會否是奧運救星？巴赫雖然曾指，國際奧委會或承擔為運動員接種疫苗的開支，但不會強制接種。不過即使成功研發疫苗，也不保證供應充足。

拼盡所有值得嗎 財務負擔惹起民怨

為了奧運拼盡所有是否值得呢？東京大學社會科學研究所麥克爾韋恩（Kenneth McElwain）表示，舉辦奧運的好處和取消奧運的代價之間其實有輕重分別。他形容，成功舉辦奧運當然是「感覺良好」，但如果未能如期舉行，國際層面而言或者不會太在乎，反而日本的情況則黑暗得多。他認為，菅義偉、前任首相安倍晉三和中央政府的每個抗疫決定都會被拿來「鞭屍」，「（他們）將指摘一些人，而我覺得那些（被指摘的）人就是菅義偉政府」。

日本為了籌辦奧運迄今已經花掉逾120億美元，不過連同基建項目，有人估計實際數字達到約260億美元。延期導致日本要額外花逾10億美元，一拖再拖恐怕只會讓日本難以走出這個泥沼。基於財政等的考慮，日本人對舉辦奧運有了不一樣的看法。共同社10月進行的最新民調顯示，37.6%受訪者認為應該如期明年舉辦奧運，31.8%認為應該再次延期，另外有24.1%甚至支持直接取消。要順利舉辦奧運似乎仍然是菅義偉最艱鉅的任務。

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