【新冠肺炎】一人說謊導致澳洲南澳省封城　政府決定提前解封

澳洲南澳省（South Australia）11月18日展開為期6天封城，政府命令民眾留在家中，大多商店停止營業，以應對新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情爆發。但當地政府部門11月20日出來表示，原來這些措施是由一個謊言引起，因為有一名確診者說謊，令官員誤以為出現超級傳播個案，但其實並不存在，所以決定提前放寬封城令。

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謊言來自一位在Pizza店工作的確診者。省長馬紹雲（Steven Marshall）表示，一名男子在出現感染個案的Pizza酒吧向追蹤接觸者的調查人員表示，他只是曾經在那裏購買Pizza，令調查人員以為男子在極短時間接觸就感染病毒，從而以為病毒株具有高度傳染性。但這名確診者其實是在酒吧輪班工作，多次與另一名確診員工接觸。

馬紹雲說，假如這人向追蹤接觸者的團隊說真話，「我們不會去開始6天封城」。他又表示，限制措施會提前撤銷，居家令在21日午夜結束，同時大多數商業活動亦會獲准營業。

謊言導致勞民傷財，但撒謊者不會受到法律制裁。省警務處處長史蒂文（Grant Stevens）表示在現行法例下，沒有針對向調查人員說謊者的懲罰，不過政府未來會檢討。