【新冠疫苗】加拿大Medicago產品試驗效果正面　料12月第3輪

位於加拿大魁北克市的藥廠Medicago稱，公司研發的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）候選疫苗中期結果顯示，第一輪臨床測試中，所有接受測試的人在接種2劑疫苗後，100%產生抗體。

Medicago說，接受注射人士之後出現的副作用，一般為輕度至中度，持續時間短。

是次試驗涉及180名健康人士，以隨機和部分盲性研究的形式進行。

Medicago稱基於第一階段臨床測試的結果，計劃在獲得拿大公共衞生局（Health Canada）批准後，就其候選疫苗進行第二及第三階段測試。

新冠疫苗：圖為一張沒有標明拍攝日期的照片中，加拿大Medicago員工在美國北卡羅來納州達勒姆的設施內收集本明煙煙草，用以提取病毒樣顆粒。（Reuters）

加拿大政府已跟Medicago簽下1.31億美元的合約，已確保在疫苗被證明是符合健康及安全標準之後，政府可購得7,600萬劑。

這筆款項將支持Medicago進行新冠疫苗的研發，以及在魁北克市建設生產設施。

Medicago在獲得病毒基因後，20天後製成病毒樣顆粒。公司在魁北克政府的支持下，與自願人士在7月14日開始進行第一輪臨床測試，並計劃在11月及12月進行第二及三期測試。