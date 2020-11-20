教宗社交帳戶點讚巴西模特兒性感照片　梵蒂岡叫Instagram解釋

羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）Instagram帳戶近日遭發現曾讚好巴西模特兒Natalia Garibotto的性感照片後，引來網絡熱話，英國媒體11月19日報道，梵蒂岡表示，事件要交由Instagram解釋。

天主教通訊社（Catholic News Agency）11月17日引述與親近梵蒂岡的消息人士報道，教宗的各個社交媒體帳戶均是一隊員工管理，正內部調查今次事件是如何發生。

英國《衛報》11月19日則報道，梵蒂岡發言人表示「我們能夠排除該讚好是來自教廷，要交由Instagram解釋。」

教宗方濟各Instagram帳戶被發現讚好巴西模特兒Natalia Garibotto在10月6日上載的照片。 （Natalia Garibotto的Instagram帳戶圖片）

教宗方濟各的Instagram戶口有高達740萬粉絲，一舉一動都受到注目。這次事件源於有網民發現教宗戶口讚好了巴西模特兒Natalia Garibotto社交戶口的一張性感照片，事件曝光後，該讚好在11月14日撤回。

該模特兒Garibotto的經理人公司COY Co.則趁機大做宣傳，表示公司「得到教宗的官方祝福」，模特兒更開玩笑稱「最少我會上天堂。」

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