美國紐約州調查特朗普集團　涉及伊萬卡顧問費

美國總統特朗普（Donald Trump）在11月美國大選失利後，美聯社11月19日報道，紐約州展開調查特朗普集團，紐約州總檢察長就此發出傳票。

特朗普（左）十分寵愛女兒伊萬卡（右），還任命她擔任白宮顧問，圖為白宮內舉行簽署儀式（AP）

據美聯社報道，一位執法官員表示紐約州總檢察長已向特朗普集團發出傳票，要求調查該集團向美國總統特朗普的女兒伊萬卡（Ivanka Trump）支付顧問費的相關記錄，作為對特朗普生意往來的廣泛民事調查一部分。

《紐約時報》最近曾報道，通過研究特朗普20年的報税記錄，發現特朗普集團曾有幾年時間通過列出2,600萬美元顧問費作為公司開支的形式，減少繳納企業所得税。相關記錄顯示，其中有747,622美元顧問費支付給了伊萬卡。

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伊萬卡：這是騷擾

報道稱，特朗普集團的相關減税手段是否可行還存在疑問。美國税務部門過去曾發現有企業通過列支大筆顧問費開支抵税的形式避免承擔繳税責任，並因此開出罰單。

對於紐約州的調查，伊萬卡11月19日在Twitter上回應說「這就是騷擾。紐約民主黨人的『調查』100%是出於政治、宣傳和憤怒的。他們很清楚，這裏什麼都沒有，也沒有任何税收優惠。這些政客真是冷酷無情。」

伊萬卡近期為特朗普拉選票活動圖集（點擊放大查看）：

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對於《紐約時報》的報道，特朗普過去9月27日曾在記者會上說：「這完全是假新聞，是捏造的，是假的。」他堅稱自己交很多税，「我交了很多税，我還交了很多州一級的税」。特朗普還表示願意對外公開自己的納税申報單，但需等到美國國税局結束對其税務問題的審議後。