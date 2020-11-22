【新冠肺炎】G20領袖承諾資助公平分配疫苗

二十國集團（G20）峰會在11月21至22日舉行，根據起草的聯合聲明，各成員國承諾為平均分配新型冠狀病毒（COVID-19）疫苗、藥物及檢驗提供資助，避免貧窮國家在抗疫工作落後。

路透社21日取得G20峰會聯合聲明的起草文本，內容提到各國領袖認同大規模接種疫苗是全球公益，同時指出全球經濟開始復蘇，但復原面對不均、非常不穩定及可能下行的風險。

聲明指，各國承諾接照需要，採取所有措施保障生命、就業和收入，並鼓勵多邊發展銀行加強援助各國應對危機。

↓想知道其他國家民眾在疫情持續期間的生活，請點擊放大觀看：

除了面對疫情，貿易亦是G20峰會的另一個主要議題，各國強調多邊貿易制度更顯重要，他們認同一個自由、公平、包容、沒有歧視、透明、可預測及穩定的貿易和投資環境的目標，同時保持各國市場開放。G20並準備向Google、Facebook及亞馬遜（Amazon）等國際大型科技企業徵收稅項，確保這些企業可以繳付公平份量的稅項。

另外G20都提到氣候變化問題，指阻止環境退化、保護海洋、恢復生物多樣性及宣揚潔淨空氣及食水等是現時迫在眉睫的問題，大家都為保護地球及追福下一代付出努力。