美國海軍印太情報總指揮官秘密訪台　中國促美台停止往來與聯繫

美軍一名高級情報官員11月22日乘坐行政專機秘密訪台，對此中國外交部發言人趙立堅在23日舉行的例行記者會上予以回應，他敦促美方立即停止與台灣進行任何形式的官方往來和軍事聯繫。

一架美國行政專機（編號375）11月22日傍晚降落台北松山機場。台灣方面回應稱，對於美國官員來訪台方表示歡迎，但未透露是誰。 （中央社）

據中國外交部官網11月23日消息，在當天舉行的例行記者會上，發言人趙立堅就「如何看待台媒所報道的關於美軍高級情報官員秘密訪台」，以及「如何看待美台近日完成首次經濟繁榮夥伴關係對話並簽署有關未來舉行機制性對話的諒解備忘錄」這兩個問題予以了回應。

趙立堅表示，關於第一個問題，中方堅決反對任何形式的美台官方往來和軍事聯繫，這一立場是一貫且明確的，中方敦促美方充分認清枱灣問題的高度敏感性，恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，立即停止與台灣進行任何形式的官方往來和軍事聯繫，慎重妥善處理涉台問題。中方將根據形勢發展做出正當、必要反應。

關於第二個問題，中方一貫反對美台官方往來，已就此向美方提出嚴正交涉。中方再次敦促美方切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止美台官方往來和接觸，停止提升美台實質關係，以免嚴重損害中美關係和台海和平穩定。