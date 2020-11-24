美國防部證實將向拜登移交權力　立即啟動支援交接計劃

美國國防部11月23日在官方網站發表聲明，宣布已收到移交權力的通知，將立即啟動支援拜登（Joe Biden）過渡團隊權力交接的計劃。

美國國防部11月23日在官方網站發布聲明稱，美國國防部已經收到通知，根據《總統過渡法案》（Presidential Transition Act），美國聯邦總務管理局（GSA）局長正在為拜登過渡團隊提供某些選舉後的資源和服務。

11月23日晚上，根據GSA局長的確定，拜登團隊和他們指定的國防部審查小組負責人聯繫了國防部，根據法規、國防部政策和白宮與拜登團隊之間的協議備忘錄，國防部將立刻實施（向拜登競選總部）提供支援計劃。國防部過渡任務小組將安排和協調國防部與拜登團隊的所有聯繫。

11月23日，美國總統當選人拜登在特拉華州威爾明頓（Wilmington）的皇后劇院（Queen theater）以視像形式出席美國市長會議（AP）

聲明稱，國防部將基於GSA的決定，立即啟動支持權力交接的計劃，以專業、有序、高效的方式提供選舉後的服務和支持，以符合美國公眾對國防部的期望以及國防部對國家安全的承諾。

在11月23日較早前，美國GSA確定當選總統拜登是11月3日美國大選「明顯的贏家」。該局致信拜登，允許其正式開始過渡進程，將為政府過渡提供資源。拜登競選總部23日證實，美國聯邦政府已經承認拜登在大選中獲勝，移交權力的正式程序即將開始。

聲明稱「這項最終決定是決定性的行政行動，將正式地啟動聯邦部門的權力交接進程」。

↓拜登出席國家安全簡報會，點圖放大觀看：

美國總統特朗普（Donald Trump）23日表示，雖然他計劃繼續進行法律挑戰，但是為了美國國家利益，他批准了GSA局長這麼做。特朗普在其Twitter上表示，總務管理局與民主黨開始初步接觸，與其團隊繼續就大選結果發起法律挑戰之間沒有任何關係。

特朗普在文內把2020年大選稱作「美國政治歷史上最腐敗的選舉」，稱自己的團隊會「全速前進，絕不會向虛假點票結果認輸」。

↓英美媒體在美國時間11月7日宣布民主黨總統候選人拜登勝選後，他的支持者上街慶祝，總統特朗普的支持者則示威：