巴西總統兒子指控華為從事間諜活動　中方：嚴正交涉

巴西總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）之子、聯邦眾議員愛德華多（Eduardo Bolsonaro）11月23日在Twitter發文，指控中國電訊設備製造商華為是「中國間諜」，他又提到美國的「清潔網絡」（Clean Network）倡議旨在對抗「自由的敵人」，比如中國共產黨。中國駐巴西大使館11月24日對此提出嚴正交涉。

美國指責華為電訊設備有安全風險，遊說多個盟國封禁華為。華為則否認有關指控。（Reuters）

中方：公然誣衊

中國駐巴西大使館網站11月25日發文稱，愛德華多公然誣衊中國共產黨和中國企業搞網絡間諜活動，鼓吹追隨美方，拼湊歧視中國5G技術的國際聯盟。

中國大使館稱，愛德華多作為巴西聯邦眾議院外委會主席，發表這一毫無事實依據的論調與其身份不符，目的是配合美方濫用國家安全概念抹黑中國形象，打壓中國企業。這是中方絕不能接受的，中方對此十分不滿和堅決反對，已通過外交渠道向巴方提出嚴正交涉。

中國大使館指出，中方一貫堅定維護國際社會的網絡安全，反對任何人妄加揣測，無端抹黑中國企業。

中國大使館強調，奉勸有關人士正視中巴人民利益和兩國互利合作大局，放棄追隨少數美國極右政客，停止散布謊言和抹黑中國、破壞中巴友好的言論，勿在針對中國的錯誤道路上越走越遠，否則將為此付出代價，自食惡果，為干擾中巴關係正常發展承擔歷史責任。

圖為2019年10月25日，中國國家主席習近平在北京人民大會堂為到訪的巴西總統博索納羅舉行歡迎儀式（Reuters）

11月初，巴西政府加入美國領導的「清潔網絡」，該聯盟排除華為等美國認為受到中國操縱的企業。「清潔網絡」計劃一部分重點是建設5G網絡，該網絡不包括中國華為和中興的設備。與此同時，巴西的主要營運商已經在測試華為5G設備，並表示希望能有盡可能多的選擇。

11月23日，愛德華多在一條推文中稱，華為公司是「中國間諜」，然後刪除了這條推文。在另一篇仍然可見的推文中，愛德華多寫道，「清潔網絡」倡議旨在對抗「自由的敵人」，比如「中國共產黨」。