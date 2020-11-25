【梅根流產】關注團體稱讚梅根敢於分享經歷　英媒：打破王室常規

英國哈里王子（Prince Harry）的妻子、薩塞克斯公爵夫人梅根（Meghan, Duchess of Sussex）11月25日在《紐約時報》刊文講述自己7月的流產傷痛經歷後，英國白金漢宮在回應媒體查詢時僅稱屬於極私人事務（deeply personal matter），不會評論。 路透社報道稱，梅根主動撰寫文章講述如此私密事情細節的舉動，有異於其他王室成員遵從的常規，王室成員向來甚少講述自己的個人生活。有關注婦女流產議題的英國團體稱讚梅根敢於主動分享傷痛。

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向大眾發放有力信息

英國關注婦女流產議題的組織Tommy's則大讚梅根主動發聲的舉動，組織代表索菲·金（Sophie King）表示「像梅根這樣的母親去分享自己的故事，就是打破污名與羞愧感的重要一步。」代表認為梅根的誠實與公開向任何失去嬰兒的民眾發放有力的信息，讓他們感覺不再孤單。在英國，婦女懷孕的首3個月內，有大約2成婦女會遭遇流產。

路透社報道稱，梅根公開私密事情細節的舉動，與其他王室成員一向奉行「不公開私人生活」的常規大相徑庭，英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）在位68年期間，從未在接受訪問或在任何媒體文章講述自己的私人生活。

這次事件源於梅根在題為《我們一起分擔的損失》（The Losses We Share）的文章談到她在7月一個早上出現劇烈抽搐後流產的傷痛經歷，引來廣泛關注。

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