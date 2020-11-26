王毅訪韓會晤康京和　就中韓關係與疫情交換意見

中國外交部長王毅11月26日身在韓國首爾，與韓國外交部長官康京和舉行會談，雙方在兩國關係、地區國際問題以及合作抗擊新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情等議題交換意見。

據韓聯社報道，王毅表示，中韓兩國人民在疫情困難面前守望相助，互幫互助，由衷感謝韓國各界在中國抗疫最困難的時期給予支持和幫助。王毅說，中韓兩國互為戰略合作夥伴，在國際和地區問題上保持協調合作，共同為維護地區和平穩定、完善全球治理體制不斷發揮各自的力量。

王毅強調，病毒打不倒兩國人民，中韓關係經受疫情的考驗，展現出強大的活力與韌性。他還表示，期待能同韓方就兩國關係、各領域交流合作、國際地區問題進行戰略溝通，並相信會談定能取得積極成果。

康京和表示，疫情下繼中共中央政治局委員楊潔篪之後，王毅此次訪韓彰顯韓中外交部門之間的緊密合作關係。希望今天雙方能基於兩國元首推動韓中關係持續發展的共同意願，評估諸多合作領域取得的成果，並在2022年建交30周年到來之前為深化兩國戰略合作夥伴關係交換意見。

康京和說，同時希望雙方在會談中能就穩定管控朝鮮半島局勢，為朝鮮半島和平進程取得進展繼續創造條件進行磋商。在疫情出現全球大流行的情況下，除了深化兩國關係之外，各國之間的跨國合作尤為重要，希望雙方能通過此次會談謀求在抗疫、恢復經濟、維持地區穩定和平等各種地區和國際事務上的合作方案。

韓聯社還提到，兩位外長將在結束上午的會談後共進午餐。當天下午，王毅將赴青瓦台拜會韓國總統文在寅，預計雙方將就中國國家主席習近平訪韓、韓中日領導人會議、朝鮮半島局勢和中美關係等共同關心的話題進行交流。王毅當天還將與執政黨共同民主黨前黨首李海瓚共進晚餐。

王毅在結束訪日行程後於11月25日晚22時許抵達韓國仁川國際機場，正式開啟為期3天的訪韓行程。