【新冠肺炎】滑雪旺季臨近　歐洲雪場或無望重開

隨北半球步入冬季，滑雪好手都急不及待趁聖誕假期到歐洲的滑雪場一顯身手。部份歐洲國家已經打算重開滑雪場，讓遊客呼吸到阿爾卑斯山脈的新鮮空氣。不過還記得滑雪場是年初歐洲傳播新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）的其中一個主要途徑，部份國家擔心情況將重演，不打算重開滑雪場。

阿爾卑斯山脈覆蓋意大利、法國、奧地利、斯洛文尼亞和瑞士，是歐洲的度假和滑雪勝地。經過幾乎一年半封閉的生活之後，不少人也想重回藍天雪地的懷抱。有人形容，滑雪能夠讓人忘記戴口罩的規定。

瑞士馬特洪峰（Matterhorn）附近采爾馬特（Zermatt）和奧地利附近達沃斯（Davos）的纜車目前如常運作。著名滑雪場聖莫里茨（St. Moritz）計劃周未重開約六成的雪道。雖然滑雪度假村的餐廳不會開放，但對遊人而言已經是一大喜訊。

奧地利的封鎖措施將維持至12月6日。政府一直提出希望於今季重開雪場，濱湖采爾（Zell am See）和邁爾霍芬（Mayrhofen）附近的滑雪場分別也期望於封鎖措施結束時重開，一洗伊施格爾（Ischgl）雪場年初播毒的污名。

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雖然正如奧運和世界滑雪冠軍通巴（Alberto Tomba）所言，滑雪是個人運動，而且於室外進行，傳播風險較低，不過遊客於纜車和住宿卻有機會散播病毒。因此不少國家對重開雪場仍然卻步。

意大利是其中一個反對重開雪場的國家。當地滑雪場每年收入約為110億歐元，其中三分一來自聖誕新年假期。大部份地區目前實施部份封鎖措施，至少維持至12月3日。不過總理孔特（Giuseppe Conte）表明今年不可能容許旅客到雪場歡度白色聖誕。即使業界制定計劃，限制纜車載客人數和出售滑雪證的數目，也未能獲政府首肯。

法國同樣無望假期前重開雪場。業界代表曾經和總理卡斯泰（Jean Castex）會面，爭取重開雪場。不過總統馬克龍（Emmanuel Macron）公布分階段放寬封鎖措施的時候表示，看來難以想像假期前重開雪場，傾向1月時有較好條件才重開。東歐國家例如波蘭、斯洛文尼亞、斯洛伐克和捷克的重開計劃亦仍然擱置。

對有意暫時維持關閉雪場的歐洲國家而言，最大挑戰是避免國民走到其他國家的雪場滑雪再回到國內播毒。因此，意大利強調要得出歐洲統一的解決方案，並向法國和德國尋求協助。不過奧地利已經表明反對，並指如果強制關閉雪場，將要求歐盟為損失埋單。這個問題恐怕再次為歐洲一體帶來考驗。