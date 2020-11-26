莫里森形容中澳關係處於「特殊時期」　稱已任命最佳人選打破僵局

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）11月26日表示，他已任命「最佳人選」來打破目前的中澳關係僵局，又強調「澳洲不會放棄主權」來解決這些問題。

兩國關係「特殊時期」

彭博社報道，澳洲總理莫里森11月26日表示，他已任命「最佳人選」來打破目前的中澳關係僵局。報道提到，目前有50多艘載有澳洲煤炭的船隻仍困在中國港口附近，未能清關。這些貨輪上有價值逾5億美元的澳洲煤炭和約1,000名船員。莫里森形容，澳中兩國關係進入了「特殊時期」。

中澳關係持續緊張對兩國貿易造成負面影響。圖為2020年11月5日在上海舉行的中國國際進口博覽會上。（AP）

莫里森在接受第九頻道網（Nine Network）採訪時表示「我們將與中國政府一起推進這一進程，以盡可能取得最好結果。」莫里森說，儘管兩國關係「明顯存在緊張」，但「澳洲不會放棄主權」來解決這些問題。

彭博社指出，修補中澳關係並不容易，至少從2020年4月份開始，莫里森政府的部長們就沒有與北京政府的部長們展開直接接觸。

《衛報》報道，自5月以來，中國部長一直沒有接聽澳方電話。中國駐澳洲大使館一名高級官員吿訴《衛報》，除非澳洲停止將中國視為戰略威脅，否則中國部長不會開始接聽澳方部長電話。

圖為2020年7月30日，莫里森在堪培拉議會大廈向媒體發表談話（AP）

中國駐堪培拉大使館11月18日向澳洲多家媒體提交了一份對澳洲對華政策的抱怨清單，包括14項指控。

在11月25日的中國外交部例行記者會上，針對記者有關數十艘運載澳洲煤炭的船隻停泊在中國港口等待中方允許卸貨清關一事，發言人趙立堅表示，近年來，中國海關在對進口煤炭進行安全質量風險分析和監測中發現，進口煤炭環保不合格的情況較多。中方依法依規加強對進口煤炭的質量安全檢驗和環保項目檢測，以更好地保護中國進口企業的合法權益和環境安全。