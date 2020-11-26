感恩節｜美國近400萬人次搭飛機航空圖密密麻麻　專家憂疫情惡化

美國迎來感恩節假期，專家則擔心將造成新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）進一步爆發，該國機場至今已錄得超過390萬人次搭乘飛機，加上美國疾病管制與預防中心（CDC）估計只有約８分之１的確診患者被通報並追蹤，預料感恩節將使疫情惡化。

圖為11月25日，美國芝加哥機場，美國航空Check-in櫃檯。（Reuters）

根據美國運輸安全管理局（TSA）數字，自11月20日至11月23日，已有超過390萬人次經過海關檢查搭乘飛機，預料在感恩節期間會更高。醫療專家呼籲人們應避免假期回鄉或前往旅遊，但似乎不被理會。

美國《華爾街日報》引述航空安全顧問普賴斯（Jeff Price）指出，所有乘客都要接受檢疫，但因機場設計的關係，過千名檢疫人員與數以萬計的乘客，都要通過同一個地方迫在同一地區，接觸病毒的風險非常高。

更讓人憂慮的是其中的隱形患者，美國疾控中心最新報告指出，實際只有約8分之1的確診者被通報並追蹤，也就是說目前全美約1300萬宗的確診數字，可能僅佔全部感染人數的8分之1，有更多隱形患者隱藏在社區中。這些隱形患者可能在感恩節期間，把病毒散播到其他地方。

We were already in 1st place for # of ppl infected w/ #coronavirus & # of #COVID19 deaths, but all the #Thanksgiving travel ensures no one will catch us either. The US "each person for himself" mindset is killing hundreds of thousands of us. Devastating to watch. #MedTwitter pic.twitter.com/7JHeO2CG2s — Tatiana Prowell, MD (@tmprowell) November 24, 2020

有網民在網上發文，顯示美國的國內航班數目在近日不斷上升，指責這就是令很多醫護人員感到憤怒的情況。有醫護人員轉發有關帖文，並稱美國人的自我中心會「害死數以萬計的人，光是看着都很絕望。」

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