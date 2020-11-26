整蠱專家打惡搞電話與杜魯多通話10分鐘　扮通貝里又自稱哈里好友

俄羅斯有兩位專門想辦法整蠱世界領袖和名人的惡作劇專家庫茲涅佐夫（Vladimir Kuznetsov）及斯托利亞羅夫（Alexey Stolyarov），他們最新在11月23日公開一段錄音，原來他們在1月時安排了一場惡作劇，假扮瑞典環保少女通貝里（Greta Thunberg）致電加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau），雙方談到眾多議題如第三次世界大戰、美國總統特朗普（Donald Trump）、英國哈里王子（Prince Harry）夫婦等，杜魯多在對話約10分鐘後才起疑心，

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這宗「惡搞杜魯多」事件發生在1月，「假通貝里」成功與杜魯多通電話，當時美國和伊朗關係升溫，伊朗承認意外擊落一架烏克蘭客機，導致包括57名加拿大人在內的全部乘客及機組人員死亡。

叫加拿大離開北約

在長約10分鐘的錄音中，杜魯多先說「你好，通貝里」後，假通貝里隨即認真地說，「她」正憂慮日益加劇的國際危機及預期將發生的第三次世界大戰。杜魯多回應稱，他已收到很多電話談及「需要降溫」。

圖為11月19日加拿大總理杜魯多在渥太華發表聲明。（AP）

假通貝里續稱，杜魯多和其他世界領袖「是成人，但你們行為如小朋友」，並要求他「離開北約（NATO）、放下武器、拿起鮮花、對大自然微笑」。杜魯多則從容處理這些愈趨奇怪的意見，並讚揚其「觀點」及激昂言辭。

在談到特朗普時，假通貝里又稱特朗普「盡一切所能殺死我們」。杜魯多委婉地說「我的責任是與由其他人民選擇的世界領袖合作……但我確實知道民眾對他有非常、非常強烈的感受。」

↓庫茲涅佐夫及斯托利亞羅夫在Youtube上載錄音

無厘頭自稱哈里好友

假通貝里其後又無厘頭地將話題轉到當時在加拿大生活的哈里王子，稱自己是哈里的好朋友，希望杜魯多給予照顧，並說擔心哈里妻子梅根（Meghan, Duchess of Sussex）會「控制」哈里。

杜魯多面對突如其來的話語，顯得略為招架不住。他說「好的，我認為，我認為……在每段關係……都存在複雜的……讓步及妥協，這些是一門藝術關於……一起生活的。」

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提及《衰仔樂園》角色終識破

在通話尾聲，假通貝里希望杜魯多幫忙引見加拿大「名人」「大便和小便」（Terrance and Phillip）。「大便和小便」是美國動畫《衰仔樂園》的角色。

杜魯多聞言初時表示會要求其團隊嘗試聯絡，但後來感到異樣：「等等，Terrance and Phillip，他們是不是在《衰仔樂園》？」杜魯多感到奇怪後急忙收線，不過他在中斷對話前仍表示與「通貝里」對話感到高興，並期待在不久與她再對話。

庫茲涅佐夫及斯托利亞羅夫過去亦曾整蠱其他名人，比如哈里王子、英國首相約翰遜（Boris Johnson）及美國副總統當選人賀錦麗（Kamala Harris）。