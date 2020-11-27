【新冠肺炎】阿斯利康準備進行額外疫苗臨床實驗

全球各地的針對新型冠狀病毒（COVID-19）疫苗開發進度進入白熱化階段，與牛津大學合作研發疫苗的英國藥廠阿斯利康（AstraZeneca）11月26日稱，準備進行額外一輪臨床實驗。

阿斯利康行政總裁索里奧（Pascal Soriot）向彭博社表示，研究發現先接種半劑，再接種一劑疫苗的效果最為理想，因此公司需要再進行研究認證成效。他指出新一輪研究或在全球進行，但由於疫苗成效甚高，今次參與的志願者人數會較少，研究過程亦可能會較快。

阿斯利康日前公布疫苗測試初步結果，指接種一劑半疫苗的預防率達90%，但相隔最少一個月接種共兩劑疫苗的預防率則只有62%，因而導致外界質疑其可信性。

除了阿斯利康，輝瑞（Pfizer）及莫德納（Moderna）的疫苗的有效率都分別超過94%，俄羅斯亦稱「衛星V」（Sputnik V）疫苗的成效達95%，而索里奧認為，美國食品和藥物管理局（FDA）審核該公司疫苗的緊急使用申請可能會更漫長，但預計在英國及歐洲的同類申請則不受影響。

英國政府首席科學顧問瓦蘭斯（Patrick Vallance）同日亦對阿斯利康疫苗投下信心一票，指研究重點是證明疫苗有效，而首席醫務官惠蒂（Chris Whitty）則認為，應交由監管部門分析大量數據作出評估，判斷其效用和安全，並稱基本上接近每項事物都會有科學討論。

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