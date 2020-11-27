美國偵察機一度飛近中國浙江温州海岸領海僅73公里

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中國半官方性質，北京大學「南海戰略態勢感知計劃」（SCSPI）11月26日在微博及Twitter發文，稱美國Tenax公司一架CL-604偵查機，飛過台灣北部、經過中國東海空域進行偵察，與中國浙江領海基線距離最近時約73公里。

SCSPI稱CL-604相較於類似P-8A的軍用大型偵察機，CL-604這類私人防務公司的偵察機仍保留商務機的塗裝，行動不易引人注目，更具靈活性。CL-604通常在靠近中國海岸線後會下降，利用低空優勢，對中國進行近距離以及高強度的偵察。

SCSPI在微博及Twitter公布CL-604飛行軌跡，圖像顯示它26日上午從西太平洋飛往台灣以北、位於的東海上空的位置、進入中國的東海防空識別區，然後飛近中國領海。

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