倡女性下體被摸利健康　美企推「性高潮冥想」歛財　前員工再爆料

美國公司OneTaste打着提升女性性健康旗號推出「性高潮冥想」的課程歛財，活動包括男性撫摸女性陰蒂15分鐘。有份推銷課程的員工亦自稱成為性剝削的受害者，被迫與客戶上床換取他人報名。這一間被指是「性愛邪教」的公司2018年已被美國聯邦調查局（FBI）盯上，如今續有前僱員爆出更多不堪的內幕。

英國廣播公司（BBC）11月25日發布的播客節目中，有前員工稱任職時有約40名員工同住，期間公司會分配床伴，浴室由男女成員共用。這難免令人質疑，公司是鼓勵員工發生關係。

OneTaste前技術總監哈伯德（Chris Hubbard）在名為The Orgasm Cult（暫譯：《性高潮邪教》）播客節目中說，公司初期在三藩市有多個設施，包括咖啡店、活動空間，以及稱為「性高潮冥想房」（OM houses）的公用房間。30至40名員工會在房內一起生活。

↓OneTaste在YouTube上載多條影片宣傳「性高潮冥想」

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哈伯德在憶述公司的第一個設施時說，他們在那裏放置大量床，多數床附上大型床墊，「我們有20至30人在那裏生活，兩個人一張床。」他說，他們不會選擇與誰同床，大多數會接受分配。

另一化名威洛（Willow）的前員工指，她曾入住的倉庫是一個大的開放空間，約40人在那裏生活，「房間」由床單隔開，浴室則完全開放，男女共用。

OneTaste在2013年7月8日於YouTube上載講述「性高潮冥想」的影片。（OneTaste的YouTube帳戶影片截圖）

「性高潮冥想」課程

OneTaste是美國人Nicole Daedone在2001年創立，網站資料稱公司為尋求發展性能力或治療性創傷的女性，提供實際的性高潮訓練。公司教導學生進行「性高潮冥想」，即由女性顧客裸露下半身，並讓男性撫摸其陰蒂15分鐘，男伴可以是女性的伴侶或其他顧客。

OneTaste在2016年10月24日於YouTube上載有關性高潮科學的影片。（OneTaste的YouTube帳戶影片截圖）

員工以性換學生報名

它備受爭議的不單是活動內容，還有推銷手法。有些人因為付學費而債台高築。《彭博商業周刊》2018年6月21日報道，有前員工透露，他們被迫與潛在客戶性交，誘使其報名參加費用昂貴的課程。

《性高潮邪教》主持人Tavakoli-Far指，在2018年，OneTaste周末課堂為499美元，全包課程則為6萬美元。

公司巨大的利潤都是建立在員工的心理創傷之上。其中一名為Michal的受害人稱她本是顧客，後來成為一名員工，在離開OneTaste是，她完全患上創傷後壓力症候群（PTSD）。她說自己非常、非常恐懼及害怕，2年來苦於噩夢、抑鬱、寂寞及自尊心低落。