【新冠肺炎】美國迪士尼將裁員3.2萬人

迪士尼11月25日呈交至美國證監（SEC）的文件顯示，公司稱因目前的氣候以及新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情，2021年上半財年裁員3.2萬人，主要是主題樂園職位。人數較2個月前迪士尼公布的多4000人。

文中亦指出截至10月3日，3.7萬名沒有被終止僱用合約的人正在放無薪假。

迪士尼9月呈交的文件指出，由於新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）帶來的財務問題持續，會裁員2.8萬人。

外界暫時未知最新一輪裁員會有多影響佛州中部的員工。效力美國迪士尼的員工多逾10萬人。之前外界已知，迪士尼世界（Walt Disney World）11,350名在奧蘭多地區工作以及進行支援工作的員工料在2021年底被遣散。基於迪士尼之前呈交的通知，美國合計受影響的迪士尼員工達18,019人。

美國新冠肺炎疫情：加州阿納海姆6月27日有民眾駕車示威。圖為一名迪士尼員工在示威期間舉起一個戴口罩的米奇老鼠玩偶。（AP）

迪士尼全部12個分別位於北美、亞洲及歐洲的樂園因為疫情，都曾在3至5月間關閉。中國上海、香港及美國佛羅里達州的樂園重開，但旗艦的加州樂園將休業至2020年底。法國巴黎的園區10月因國內第二次「封城」而關閉。