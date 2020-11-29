埃塞俄比亞內戰　政府聲稱軍方攻入叛軍重鎮

埃塞俄比亞總理艾哈邁德（Abiy Ahmed）及陸軍參謀長比爾哈努（Birhanu Jula）11月28日分別表示，政府軍已經奪得北部提格雷州（Tigray）首府默克萊（Mekelle）的控制權。

艾哈邁德稱軍方在沒有傷害無辜人士的情況下進入默克萊，並指軍事行動已經結束，但他和比爾哈努都沒有提及原本控制當地的「提格雷人民解放陣線」（Tigray People's Liberation Front，TPLF）領袖是否被捕。

埃塞俄比亞內部衝突持續，北部提格雷州大批居民逃到鄰國蘇丹避難，他們在難民營內獲慈善組織提供食物援助。（AP）

當地同日較早時曾有消息指默克萊中心地區遭受大規模炮擊，但由於提格雷州內的對外通訊被隔絕，因此難以證實市內50萬名居民的實際情況及TPLF人員的下落。目前該組織沒有評論政府的說法，但呼籲國際社會譴責埃塞俄比亞政府的行動，同時批評鄰國厄立特里亞（Eritrea）政府參與攻擊默克萊。

聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guiterres）對埃塞俄比亞的情況表達非常憂慮，他關注衝突對平民的影響，以及出現散播仇恨言論和種族歸納的消息。教宗方濟各（Pope Francis）則在Twitter留言，呼籲大家為當地局勢祈禱 。