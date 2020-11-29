塞爾維亞與黑山互相驅逐對方駐當地大使

巴爾幹半島國家黑山（Montenegro）11月28日宣布，鄰國塞爾維亞（Serbia）駐當地大使長期干涉內政，因此將對方列為不受歡迎人物並驅逐出境。

黑山外交部的聲明提到，當局曾以書面和口頭警告塞爾維亞大使博若維奇（Vladimir Bozovic）不要干涉內政，指對方聲稱當地國會在1918年通過放棄主權，加入南斯拉夫（Yugoslavia）的決定是「解放當地」和「黑山民眾的自由意志」的言論並不尊重黑山。

塞爾維亞隨後採取同樣措施，要求黑山駐當地大使米洛舍維奇（Tarzan Milosevic）在72小時內離開當地。

黑山總統久卡諾維奇（Milo Djukanovic）率領社會主義者民主黨執政三十年，但在最新一屆大選中落敗，國家立場或由現時的親西方轉為親塞爾維亞和俄羅斯。（Getty Images）

黑山在1918年加入南斯拉夫，後者在1990年代解體後，組成塞爾維亞和黑山共和國，但黑山在2006年宣布獨立。黑山的親西方政黨社會主義者民主黨（DPS）日前在大選落敗，結束三十年管治。國會在12月2日表決籌組新政府，預計由親塞爾維亞及俄羅斯的政黨民主陣線（Democratic Front）主導。

社會主義者民主黨曾指控塞爾維亞在黑山扶植親塞勢力，企圖重新增加影響力。