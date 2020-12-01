【新冠肺炎】美國感恩節結束　專家促自行隔離　各州採取措施防疫

美國感恩節假期結束，回鄉旅遊及探親的旅客陸續回家，外界憂慮將帶來新一波的疫情。多名政府醫療專家呼籲國民回去後，應減少活動、自行隔離並進行檢測。多州亦實施措施，以防疫情進一步散播。

圖為4月29日，美國航空的客機在華盛頓機場。感恩節假期結束，回鄉的旅客均乘飛機回家，專家擔憂疫情進一步惡化。（Reuters）

美國國家過敏症和傳染病研究所（NIAID）所長福奇（Anthony Fauci）接受美國全國廣播公司（NBC）訪問時，表示美國未來可能會遇上又一次疫情的衝擊，感染人數大增。

福奇表示，現時措施防疫措施仍未晚，他呼籲人們應戴上口罩並保持距離，並稱在感恩節返家的旅客，盡可能應自行隔離一段時間。

白宮新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情反應協調員伯克斯（Deborah L. Birx）在哥倫比亞廣播公司（CBS）一個節目中表示，即使所在州份和城市沒有採取有關防疫措施，人們也應該保護自己和家人。

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多州為防範感恩節後疫情惡化，宣布加強防控措施。加州洛杉磯縣呼籲頒布居家令，要求民眾避免上街。聖塔克拉拉縣亦暫時禁止高中、大學及職業體育運動，又規定若任何人曾離開該縣，返回當地後要強制隔離。

新澤西州自12月5日起將禁止所有室內體育運動，同時收緊室內聚集人數上限，由150人減至25人。

夏威夷亦頒布新規定，自12月2日起，所有從縣外前來的人，不論是旅客還是居民，有無陰性檢測證明均須隔離14日。當局政府解釋是因為夏威夷的深切治療病床十分緊拙，希望有關措施能舒緩醫院壓力。