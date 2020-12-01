美國大選｜耶倫獲拜登提名財長　國內進步派有喜有憂

美國總統大選勝選人拜登（Joe Biden），11月30日正式提名耶倫（Janet Yellen）出任財政部長。她的任命得到民主黨，包括進步派的歡迎，但有分析指耶倫的理念或政策，不一定得到大多數人的同意，或令進步派失望。

圖為2019年8月，耶倫亮相電視台節目接受訪問。耶倫獲拜登提名，有望成為首位女性財長。（AP）

耶倫早年擔任三藩市聯儲銀行行長，曾獲克林頓（Bill Clinton）提名美國總統經濟顧問委員會主席，後出任奧巴馬（Barack Obama）時期聯儲局主席。作為財金界的人物，耶倫經驗豐富，獲提拔擔任美國史上首位女性財長，甚為稱職。

限制財赤增加 未必推行進步政策

耶倫儘管主張推行大型經濟救助方案，但她亦多時談到要限制聯邦赤字增長。耶倫是自由貿易的長期支持者，許多進步派認為自由貿易對美國工人構成威脅。

耶倫在2月於喬治華盛頓大學舉行的一次活動中表示，自2008年金融危機以來，債務與經濟規模的比率已經翻了一倍，並指出在目前的稅收和支出狀況下，美國的債務前路是完全不可持續。

這種理念可能會進一步阻礙到進步派提倡豁免學費貸款還款的訴求，儘管耶倫曾表示擔憂學生的負債會影響他們未來置業等開支，但豁免還款會增加財政壓力。

圖為2019年1月，耶倫與現任聯儲局局長鮑威爾（左2），一同出席一場座談會活動。（Getty）

耶倫與理想政策

支持嚴格規管國家財政政策的人士，希望耶倫可以推出政策，像規管銀行一樣監管其他金融業公司。因此，他們都正密切關注與耶倫出任其他的財政部長，特別是證券交易委員會會員的人選。

另外，耶倫亦曾表示過不僅要徵收碳稅，還要以更多的財政金融手段，以迫使企業綠色轉營，受到環保主義者的青睞。但有分析指，任何足以抵消排放量的稅收都會非常昂貴，在政治上不受歡迎，耶倫能否真正推進相關政策也是未知數。

美國國家社區再投資聯盟（National Community Reinvestment Coalition）負責人托爾（Van Tol）表示，耶倫對政治的興趣並不大，希望他的副手能具有政治頭腦，以取得平衡。拜登在國會兩會上沒有絕對優勢，耶倫必須遊走兩黨之間，取得支持以推行政策。