黃之鋒周庭判囚｜歐盟與美眾議長分別發聲　佩洛西：北京消除異見

前香港眾志秘書長黃之鋒、成員周庭和主席林朗彥因為參與包圍警察總部被判囚7個月至13.5個月後，美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）12月2日表示，美國國會對黃之鋒事件保持嚴重關注（seriously concern），她稱判決令人震驚，這種不公正證明北京政府不遺餘力地消除異見。歐盟外交事務發言人則表示，該些判刑是香港縮窄民主聲音空間的另一跡象。

在黃之鋒等人遭判囚後，美國眾議院議長佩洛西發表聲明稱，中國對這些香港年輕民主主義者的殘酷判決令人震驚，這種不公正清楚證明北京政府不遺餘力地消除異見，破壞香港人民本獲承諾享有的自由與真正自治。

佩洛西又表示，美國國會維持嚴重關注黃之鋒在監獄的情況，包括他遭單獨監禁。她稱「同時我們對中國向社運人士增加指控的前景感到不安，這可能會導致更長的監禁時間。」

China’s brutal sentencing of three pro-democracy leaders in Hong Kong is appalling.

We call on all freedom-loving people around the world to join us in denouncing this unjust sentencing & China’s widespread assault on Hong Kongers' autonomy & freedom. https://t.co/9DhRT1MWx1 — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) December 2, 2020

歐盟：香港縮窄民主聲音空間

歐盟外交事務發言人Nabila Massrali則表示，黃之鋒、周庭與林朗彥的判刑是香港縮窄民主聲音空間的另一跡象，她表示必須確保有基本自由，包括和平集會，又提到歐盟成員國外長將於12月7日討論香港情況。

Sentencing today of Joshua Wong @joshuawongcf Agnes Chow @chowtingagnes & Ivan Lam is another sign of shrinking space for pro-democracy voices in #HongKong. Exercise of fundamental freedoms, incl. peaceful assembly, must be ensured. EU Foreign Mins. will discuss HK on 7 December. — Nabila Massrali (@NabilaEUspox) December 2, 2020

美聯社報道，德國外交部發言人阿德巴爾（Maria Adebahr）12月2日在柏林向記者表示，在去年看到香港一系列與人權及民權有關、令人擔心的事態發展後，這些判決是再一宗事件。

對於國際社會的批評，香港律政司12月2日發聲明指，現階段不會評論案件，但強調對於外界對司法和法律制度作出以偏概全的攻擊及毫無根據的指責，完全漠視案件的事實和情況，「既不恰當也不理智」，強調若企圖藉此等言論對本港司法和法律制度施加不當影響，「只會徒勞無功」。