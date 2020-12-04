菲律賓官員：發達國買走80%疫苗份額　發展中國家正爭逐餘額

多款新冠肺炎（COVID-19）疫苗正在最後研發階段，準備面世，但疫苗在全球如何分配的問題同樣受到關注，菲律賓專門負責新冠疫苗計劃事宜的官員加爾韋斯（Carlito Galvez Jr）12月2日表示，發達國已買走全球未來疫苗供應份額的80%，發展中國家如菲律賓等正在爭逐餘下份額。

菲律賓官員12月2日表示，發達國已買走80%疫苗份額，發展中國家正爭逐餘下部分。圖為疫苗接種參考圖。（Getty）

菲律賓《詢問者》日報（The Inquirer）報道，加爾韋斯在一場網上論壇表示，發達國已買去全球市場的80%份額，然後世衛的疫苗全球獲取機制（COVAX）又佔去2%，所以菲律賓正在為餘下的18%努力。他又稱，如果菲律賓不提早在市場簽約，就會降至供應鏈的下遊。

菲律賓政府上周已跟英國阿斯利康製藥公司（AstraZeneca）簽約，涉及至少200萬劑疫苗，菲律賓總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）最終也同意提前簽署訂單及提前付款，他之前在9月時曾對提早簽約表示有保留。

菲律賓也正與其他藥廠商討簽約，報道稱，該些疫苗包括來自中國、俄羅斯及美國的疫苗。

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