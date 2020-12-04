CNN錄音外洩總裁籲勿正常化特朗普行為　遭質疑淡化拜登兒子醜聞

美國右翼組織「真理計劃」（Project Veritas，暫譯）近日公開多段美國有線新聞網絡（CNN）的內部電話會議錄音，顯示CNN總裁朱克（Jeff Zucker）曾向下屬稱不能「正常化」總統特朗普（Donald Trump）的行為，在有關民主黨總統候選人拜登兒子亨特（Hunter Biden）的醜聞上，他形容是「那些無根據的抹黑指控」，不認為CNN應該響應右翼媒體。在錄音流出後，右翼媒體質疑他想淡化拜登兒子醜聞。 事件引來各方關注後，CNN回應指「真理計劃」的行為可能觸法，已交由執法部門處理。

據「真理計劃」所指，錄音是由一名「勇敢的內部人士」提供，該組織取得CNN長達2個月的早上電話會議內容。《華盛頓郵報》報道，「真理計劃」過去多年來一直積極收集CNN刻意透過報道損害特朗普形象的證據。

BREAKING: @CNN President BLASTS Trump & Republicans on 9am Call with Senior Leadership



'He(@realDonaldTrump) is acting erratically...I think we need to lean into that...'



“If we’ve made any mistake, its been our banners have been too polite…”#CNNTapes pic.twitter.com/zMIRxq9qC6 — James O'Keefe (@JamesOKeefeIII) December 2, 2020

《華盛頓報道》的報道稱，其中一段錄音為10月9日的CNN內部會議，當時特朗普在感染新冠肺炎後接受治療出院，CNN總裁朱克當時正告訴下屬該如何報道特朗普的後續言行。

朱克在錄音內表示，不能正常化（normalize）特朗普在過去一周的行為，「這位總統知道他將輸掉大選，知道自己深陷麻煩，他病了，他或許受到類固醇後續效應影響，這我不知道，但他行為不穩定且顯露絕望，我們不能將這些正常化。」

朱克又表示，這些雖然是他們過去4年來預期會發生的事，但情況顯然因為目前時局加劇，「我們不能讓這些事被正常化，他現在頭腦一片混亂，行為不穩，我想我們需要傾向於此」。

BREAKING: @CNN Execs Jeff Zucker, David Chalian, and David Vigilante SPIKE COVERAGE Of @NYPost Hunter Biden Laptop Bombshell



“OBVIOUSLY we’re not going with the New York Post story on Hunter Biden right now.”



“Perhaps there was a meeting with someone from Burisma…"#CNNTapes pic.twitter.com/Rh334srRz3 — James O'Keefe (@JamesOKeefeIII) December 2, 2020

《每日郵報》報道，在另一段會議錄音中，朱克等人則在討論有關拜登兒子亨特的醜聞，朱克當時向下屬談到「我不認為只因為右派媒體覺得我們應該重複那些無根據的抹黑指控，我們就要這麼做。」他表示，他認為右翼媒體布賴特巴特新聞網（Breitbart）、《紐約郵報》、霍士電視台是為亨特設下了「兔子洞」（rabbit hole）。

之後CNN副總裁兼政治總監查利安（David Chalian）在會議表示「顯然，我們現在不會去跟進《紐約時報》報道關於亨特的新聞。」

對於這次錄音外洩事件，CNN公關部門在Twitter回應稱，有關組織的舉動可能觸法，已將此事交由執法部門處理。《華盛頓郵報》引述一位公司人士指出，這場會議內多位人士身處的美國州份，都有規定錄音須經雙方當事人同意，其中加州法律明定，須在當事人同意下才能錄音，否則可以罰款及判刑。

「真理計劃」則表示組織沒有違法，又稱在未來將公布更多CNN內部電話會議的錄音。