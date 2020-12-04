【美國疫情】住院人數創新高　拜登和三名前總統願意接種疫苗

美國的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情惡化。根據新冠病毒追踪項目（Covid Tracking Project）統計，美國新冠肺炎住院患者數目12月3日達到100,667人，再創新高。美國總統當選人拜登（Joe Biden）和三名前總統表示願意接種疫苗，鼓勵美國人一起接種。

美國12月2日新增逾2,800宗死亡個案，創單日新高。截至當時地間12月3日傍晚約翰斯霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的數字顯示，當日新增191,065宗確診個案和2,642宗死亡個案，其中確診個案是疫情爆發以來單日第四高。當日累計確診個案已經超過1,400萬宗。

單日確診和死亡個案有上升趨勢。專家估計，未來的單日死亡個案有機會不時超過2,000宗、3,000宗甚至4,000宗。喬治華盛頓大學（George Washington University）醫學教授兼心臟病專家賴納（Jonathan Reiner）認為，下周每日將有3,000人死亡，九一一恐襲的死亡人數。

圖為2010年1月16日，美國時任總統奧巴馬、前總統克林頓和前總統小布殊於白宮玫瑰園出席活動。（美聯社）

隨新冠疫苗即將開始大規模接種，前總統奧巴馬（Barack Obama）、小布殊（George W. Bush）和克林頓（Bill Clinton）分別表示，如果供應許可，願意接種疫苗，並讓電視台播放過程，釋除美國人的疑慮。96歲的前總統卡特（Jimmy Carter）也鼓勵美國人接種，但未有承諾於公開情況接種。拜登同樣稱願意公開接種疫苗。