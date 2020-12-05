美國決定復建「第一艦隊」　海軍部長：擬駐新加坡

美國海軍部長布雷斯韋特（Kenneth Braithwaite）12月2日於國會參議院一個聽證會中證實，接獲美國總統特朗普（Donald Trump）的指令，決定復建「第一艦隊」（First Fleet），將擬駐紮新加坡，或是印度及太平洋邊緣。

布雷斯韋特在聽證會中表示：「我們將重新組建第一艦隊，它是主要負責印度和南亞地區的一支遠征艦隊。」他說形容它會是敏捷、機動，以及海中的司令部。

他說：「這將使我們的盟國和夥伴對我們對該區的存在和承諾感到放心，同時確保任何潛在對手都知道我們致力於立足全球，以確保法治和海洋自由。」

他11月曾說：「我們不能僅靠（駐守在）日本的第七艦隊。 我們必須考慮像印度、新加坡等其他盟國和夥伴，將一支有編號的部隊放在那裏，如果——但願不要發生這種事——我們涉及任何形式的爭鬥，這會是極適當的。」

圖為美國海軍部長布雷斯韋特2020年10月27日來列國家海軍博物館，就美國海軍陸戰隊成立245周年發表講話。（美國海軍）

有國防官員向美國非牟利組織美國海軍研究所（United States Naval Institute，USNI）11月19日稱，布雷斯韋特在數月前有這個主意，並已跟前國防部長埃斯珀（Mark Esper）說過，也得到他的支持。

布雷斯韋特當時說尚未有機會跟代理美國防長米勒（Christopher Miller）說及計劃，但已在仔細計劃、細節絕不馬虎。

分析認為，由「第七艦隊」與「第一艦隊」一南一北地駐守海上，應是就中國在印太地區的擴張進行牽制，並維持馬六甲海域秩序。