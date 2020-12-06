美國大選｜加州55張選舉人票入袋　拜登經確認超過當選門檻

美國加州12月4日確認2020年美國大選總統當選人拜登（Joe Biden）贏得該州全部55張選舉人票。由此，拜登正式獲得贏得大選所需的多數選舉人票。

美聯社的統計顯示，在加州州務卿、民主黨人巴蒂亞（Alex Padilla）正式確認拜登在該州勝選後，拜登所獲得的選舉人票數已達279票，超出當選總統所需的270票門檻。

俄亥俄州立大學（Ohio State University）法學教授弗利（Edward Foley）表示，儘管數周以來，拜登顯然已贏得總統大選，但他正式獲得超過270張選舉人票，是他邁向白宮第一步。他稱「這是一個法律上的里程碑，也是具有這種地位的第一個里程碑，」弗利說。「在此之前的一切都是基於我們所謂的預測。」

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美國媒體測算，拜登在大選中已贏得入主白宮所需的至少270張選舉人票。但現任總統特朗普（Donald Trump）質疑大選存在舞弊，在多州發起訴訟，要求重新點票或暫停選舉結果認證程序，但大多訴訟遭到駁回。

按照美國法律，各州必須在2020年12月8日之前解決選舉爭議，選舉人將於12月14日在各州舉行會議，正式投票選舉總統和副總統。新一屆國會將於2021年1月3日成立，在1月6日召開聯席會議清點與確認選舉人票，並正式宣布總統選舉的獲勝者。2021年1月20日中午，總統權力完成交接。