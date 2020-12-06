英國脫歐｜英歐領袖通話逾1小時　同意恢復談判為貿易協議衝刺

英國1月脫歐後進入過渡期，仍需與歐盟趕在年底前達成貿易協議，但雙方談判膠著，並在12月4日暫停。英國首相約翰遜（Boris Johnson）與歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）12月5日為此通話磋商逾1小時，最後雙方同意指示代表在12月6日恢復談判，為解決分歧作最後努力。

兩人通話後發表聯合聲明稱，兩位領袖都意識到雙方分歧的嚴重性，同意談判隊伍應該再努力，評估能否解決分歧，聲明稱「如果無法解決這些問題，則無法達成任何協議。」

圖為歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）12月5日與英國首相約翰遜通電話後在布魯塞爾見記者（AP）

兩人7日再通話

雙方團隊12月6日會在比利時布魯塞爾（Brussels）再次召開磋商，然後約翰遜與馮德萊恩12月7日下午將再通話。

歐盟首席談判代表巴尼耶（Michel Barnier）近日在倫敦與英方已完成約一周的談判，但他12月4日聲明稱，與英國首席談判代表弗羅斯特（David Frost）都認同雙方目前未達到形成共識的條件，令談判暫停。

漁業分歧成關鍵

英國歐盟兩方談判官員未能解決的問題，包括在漁業、國家對企業的援助和未來爭端解決等議題上的分歧。

路透社引述來自兩方的消息人士報道，目前主要議題是有關法國要求在英國水域有捕漁權的問題，英國執政保守黨內部要求歐盟官員說服法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）讓步。