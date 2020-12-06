紐約教堂遭燒毀「自由鐘」下落受關注　逢總統就職典禮就敲響

美國紐約一座教堂12月5日凌晨遭大火燒毀，教堂內的紐約「自由鐘」（Liberty Bell）受到關注。美國媒體報道，自由鐘從美國立國後就一直在美國總統就職和去世以及紀念9·11等活動時敲響。

圖為位於耶路撒冷「自由鐘公園」的一個「自由鐘」複製品。（REUVEN FRIZI / Wikipedia Commons）

美聯社12月5日報道，當天凌晨5時左右，一場大火從位於紐約曼哈頓下城的中東協同教堂（Middle Collegiate Church）附近一座5層的空置建築物蔓延開來，燒毀教堂屋頂。事件內有四名消防員受輕傷，警方已經對這場火災展開調查。

被大火燃燒後的教堂殘破不堪（點擊放大觀看）：

報道稱，這座教堂建於1892年，是紐約最古老的大學教堂的所在地，根據教堂網站的說法，這可以追溯到1620年代荷蘭人在島上定居的時候。「自由鐘」在1776年為紀念美國誕生而鳴鐘，據教堂介紹，自那以後，「自由鐘」就一直在美國總統就職和去世以及紀念9·11等活動時敲響。

牧師劉易斯（Jacqueline Lewis）表示「我們被掏空了，就像我們的建築被掏空了一樣，我們的心被壓碎了，就像我們的門被壓碎了一樣」。劉易斯相信「自由鐘」在大火中倖存了下來，但並不確定。教堂牧師阿曼達（Amanda Ashcraft）稱，彩色玻璃窗已經遭燒毀。