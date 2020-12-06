日本「隼鳥2號」密封艙返回地球在澳洲着陸　帶回小行星岩石樣本

日本太空探測器「隼鳥2號」密封艙12月6日凌晨返回地球，在澳洲南部沙漠着陸。該密封艙裝有小行星「龍宮」的岩石樣本。

隼鳥2號：12月5日，隼鳥2號與密封艙成功分離後，日本宇宙航空研究開發機構的工作人員慶祝（AP）

據日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）表示，「隼鳥2號」先在12月5日下午2點半左右分離，向地球釋放裝有樣本的密封艙，然後密封艙在距離地球約22萬公里高度分離後進入大氣層，12月6日凌晨降落在澳洲南部沙漠。

密封艙為圓盤狀，直徑40厘米、高20厘米、重16公斤。它在重返地球大氣層時一度變成火球，令澳洲南部天空出現明亮閃光。日本方面稱，直升機已經找到密封艙的降落位置，將在12月6日早上展開回收工作。

密封艙把從小行星「龍宮」採集的岩石樣本帶回地球，共同社報道，通過分析可能有助進一步揭示太陽系起源，外界又期待樣本如發現水和有機物的話，將能獲得解開宇宙生命誕生之謎的線索提示。

「隼鳥2號」2014年12月從地球出發，2018年6月抵達「龍宮」。2019年2月首次着陸並採集表面物質，同年4月射出金屬彈製作人造隕石坑，為全球首創。在同年7月的第二次着陸時，成功採集到濺出的地下物質樣本。「隼鳥2號」完成分離後留在太空，用剩餘燃料飛往下一個小行星。