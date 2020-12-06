【新冠肺炎】疫苗接種計劃正式開始　全球聚焦英國與俄羅斯

英國12月2日宣布批准輝瑞疫苗緊急使用，俄羅斯亦隨即宣布12月5日起接種疫苗，美國亦相信最快在本周批准輝瑞疫苗接種，全球疫苗接種計劃自12月起正式展開。全球均在注視英俄的疫苗接種發展。

圖為12月4日，俄羅斯研發生產的「衛星-V」（Sputnik-V）疫苗。衛星-V疫苗已在12月5日開始接種。（Reuters）

英國是全球首個批准疫苗使用的國家，但俄羅斯搶先成為全球首個開始接種疫苗的國家。由俄羅斯加馬列亞流行病與微生物學國家研究中心研發的「衛星-V」（Sputnik-V）疫苗，已經注冊並批准使用，在12月5日起在莫斯科開始接種。

與英國的相同，俄羅斯國民接種疫苗免費，首批疫苗會優先讓前線工作醫護人員，及各類高危人士接種。據今日俄羅斯（RT）報道，另一隻同由俄羅斯研發、名為EpiVacCorona的疫苗，亦會在12月10日正式推出。

至於英國，首批疫苗預定會在12月8日開始接種。英國王室已發表聲明，鼓勵民眾接種疫苗，英女王本人亦已安排在「80歲以上長者」名單中，預料會在數周內接種。

圖為12月4日，美國航空正展示着低溫儲存庫。美國航空已準備從英國運送輝瑞疫苗前往美國。（Reuters）

疫苗的研發工作自1月，中國公開病毒DNA頻譜以來正式開始。由研發、製作、試驗及批准的所需時間，均打破歷來所有紀錄。過去常規疫苗一般需要數年時間開發，但新冠疫苗卻不足一年。

美國預料可在本周內批出輝瑞疫苗接種許可，中國的疫苗亦相信可在12月前安排國民接種。土耳其、巴林等亦有相同計劃。

疫苗推進太快引起了專家的不安，特別是俄羅斯疫苗未正式通過第三期臨床測試。但全球各國均希望疫苗能盡早終結疫情，讓人們生活回復正常。

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同時各國的疫苗種類和使用技術均不一樣，輝瑞疫苗使用最新的mRNA技術，俄羅斯衛星-V疫苗使用腺病毒，中國科興生物及國藥疫苗則使用減活病毒。無人知曉哪家疫苗最有效、誰最安全，疫苗接種亦將會成為各國展示疫苗研發實力的機會。