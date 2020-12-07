人大DQ｜美媒：美國傳就香港問題制裁　可能包括韓正及栗戰書

繼英媒12月6日引述知情人士稱美國正準備對至少12名中國官員實施制裁之後，美媒7日引述2名對有關計劃知情者稱，這一輪制裁對象可能包含中國國務院副總理韓正和全國人民代表大會常務委員會委員長栗戰書。

彭博社7日報道，知情人士稱最新一輪制裁最快在美國時間7日推出。

特朗普7月曾向幕僚暗示，不想讓中美關係緊張進一步升溫，並暫時排除對中國高官進行更多制裁的可能性。惟熟悉內情的消息人士匿名地指出，在那之前，特朗普團隊就已擬定一份包括韓正在內的高官名單。韓正除了是國務院副總理，也是中國共產黨中央政治局常委。

這次特朗普還可能瞄準更高層級的目標、中國共產黨內第3號人物栗戰書。

韓正在北京兩會期間，預告中央政府會全力支持香港特區政府解決經濟、社會、民生等深層次問題。

據路透社12月7日報道，據3名知情人士透露，美國正準備對至少12名中國官員實施制裁，原因是他們被指涉及北京取消香港反對派議員資格一事。這3名知情人士包括一名美國官員。

兩名消息人士稱，包括中國人大官員和中共黨員在內的多達14人，可能會被美國實施凍結資產和金融制裁等措施。

一名不願透露姓名的美國官員說，會有多人受到制裁。一位知情人士說，受制裁的人可能包括香港和內地的官員。消息人士沒有提供被制裁者的姓名或職位。

報道指，當局最快在7日公布名單，但亦有可能延至下周才公布。美國國務院和白宮暫時未有回應上述消息。

香港政府11月11日按照全國人大常委會決定，宣布4名立法會議員楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒及梁繼昌即時喪失立法會議員資格。