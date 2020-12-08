北京召見美駐華使館臨時代辦　抗議美國制裁中國高官

因為香港問題，特朗普（Donald Trump）政府12月7日再度制裁14名中國高級官員。中國12月8日召見了美國駐華外交官。

中國外交部12月8日發表聲明稱，12月8日，中國外交部副部長鄭澤光召見美國駐華使館臨時代辦傅德恩（Robert W. Forden），就美國務院宣稱將制裁中國全國人大常委會14位副委員長提出嚴正抗議。鄭澤光指出，美方上述行徑嚴重違反國際關係基本準則，嚴重干涉中國內政，嚴重破壞中美關係，蠻橫無理，性質惡劣，中方表示強烈憤慨，予以強烈譴責。

鄭澤光強調，香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政，美國沒有任何資格橫加干涉。

鄭澤光還表示，中方奉勸美方立即糾正錯誤，撤銷有關決定，停止插手香港事務、干涉中國內政。否則，由此造成的嚴重後果只能由美方完全承擔。

當天早些時候，中國外交部發言人華春瑩也在記者會上說，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）發表聲明，無端指責中方依法制定和實施香港國安法，宣布美方將對中國全國人大常委會副委員長實施所謂制裁。美方的制裁行徑嚴重違反國際關係基本準則，嚴重干涉中國內政，嚴重損害中美關係。中國政府和人民對美方蠻橫無理、瘋狂惡劣的行徑表示強烈憤慨，並予以強烈譴責。

她還說，針對美方惡劣行徑，中方將採取堅決有力反制，堅定捍衛自身主權安全發展利益。

中國國務院港澳辦12月8日早些時候也發表聲明抨擊了美國。聲明稱，若蓬佩奧之流肆意上演最後的癲狂，到頭來只會搬起石頭砸自己的腳，自食惡果。

美國財政部12月7日宣布制裁14名中國官員，指他們涉及參與取消4名香港民主派立法會議員的資格。這些被制裁的14名中國官員包括：蔡達峰、曹建明、陳竺、白瑪赤林、丁仲禮、郝明金、艾力更·依明巴海、吉炳軒、沈躍躍、萬鄂湘、王晨、王東明、武維華、張春賢。

上述14人都是中國全國人大常委會副委員長。美國這項制裁將禁止他們本人與家屬入境美國。這14人在美國的資產也會遭到凍結。

蓬佩奧12月7日也發表聲明稱，這些被制裁者及其家人將不得前來美國，他們受美國司法管轄或由美國人擁有或控制的資產將被凍結，美國人將被禁止與他們有任何交易。

聲明表示，美國政府12月7日採取的行動表明，美國將繼續與盟國及夥伴合作，追究北京破壞香港自治的責任。美國再次敦促北京遵守其國際承諾，傾聽許多譴責北京行為的國家的聲音。