拜登勝選｜美國德州控4州選舉違憲　4州促法院拒絕受理

德州12月8日以選舉過程違憲為由，要求美國最高法院否決喬治亞、密歇根、賓夕法尼亞與威斯康星4大戰場州的投票結果。這些州份稱有關訴訟沒事實或法律根據，或是提出虛假的訴因。暫時未知最高法院何時回應。

逾20州已加入華盛頓哥倫比亞特區的行列，在12月10日支持4個被德州指控的州份。

在另一個陣營，特朗普向最高法院提出動議，要求9名大法官允許他介入此案，並成為德州針對4州提出訴訟的原告。

由共和黨籍德州檢察長帕克斯頓（Ken Paxton）提出的這場訴訟，鎖定特朗普2016年贏得、2020年卻敗給拜登（Joe Biden）的4個戰場州，尋求使本州數百萬張選票無效。特朗普不止一次自稱已勝選，還指控選舉普遍舞弊。

帕克斯頓是特朗普的盟友。特朗普10日與他和其他支持發起訴訟的州檢察長會面。

這是特朗普團隊與支持者為求翻轉11月3日大選結果連串舉動的最新一宗，先前的努力目前為止都是以失敗告終。

代表美國民主黨出戰大選的拜登，已被確認勝出11月3日舉行的大選，惟美國現任總統特朗普不承認落敗。圖為拜登12月9日在特拉華州威爾明頓提名退役將領奧斯汀出任下任美國防部長。（AP）

以密蘇里州檢察總長施米特（Eric Schmitt）為首的另外17州也群起響應，敦促大法官受理德州提出的訴訟。亞利桑那州則單獨就其在訴訟中的利益提交了一份摘要，但沒有明確表示民主黨或共和黨一方。

Today, led by Missouri Attorney General Eric Schmitt, 17 states filed an amicus brief in support of @TXAG's election lawsuit, which was filed yesterday.



Read more about the filing here: https://t.co/mKaqGvUpdE#MOLeg pic.twitter.com/slRujGfBgq — Attorney General Eric Schmitt (@AGEricSchmitt) December 9, 2020

除了密蘇里州，支持向最高法院提出訴訟的還有阿拉巴馬州、阿肯色州、佛羅里達州、印第安納州、堪薩斯州、路易斯安那州、密西西比州、蒙大拿州、內布拉斯加州、北達科他州、奧克拉荷馬、南卡羅來納州、南達科他州、田納西州、猶他州和西維珍尼亞州。

除此之外，106名眾議院共和黨人簽署一份名為「法庭之友」的法律文書，在美國法中，Amicus curiae意指friend of the court，即是「法庭之友」的意思。提交文書的人不是訴訟中任何一方，提交的是協勝法庭理解訴訟中的議題的資訊以及法律解釋，時至今日亦愈多見於遊說法官。

路透社在12月11日引述選務法專家說，德州訴訟缺乏法律依據，成功機會微乎其微。

喬治亞、密歇根、賓州和威斯康辛州官員認為這起訴訟是對民主的魯莽攻擊。德州直接向聯邦最高法院而非下級法院提告，在州與州之間的訴訟中，這是被允許的作法。

在12月14日選舉人團將投票之際，特朗普陣營發起的法律挑戰顯得愈來愈無力。選舉人會在14日投票選舉下一任美國總統和副總統，屆時將正式確認拜登及其副手賀錦麗勝選。