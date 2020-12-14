【新冠疫苗】美國料明年首季1億人接種　CDC建議16歲或以上打疫苗

美國政府負責快速研發抗疫措施「曲率極速行動」（Operation Warp Speed）計畫的首席科學顧問斯拉維（Moncef Slaoui）12月13日接受霍士新聞（Fox News）訪問時表示，預期2021年首季最多有1億民眾可接種新型冠狀病毒（COVID-19）肺炎疫苗。

斯拉維當日表示，華府希望於12月底前有4000萬劑疫苗可運至各州，有關疫苗除了由美國藥廠輝瑞（Pfizer）及德國生物新技術公司BioNTech合作研發的疫苗，還有來自莫德納（Moderna）的疫苗；後者預期本周內獲得緊急使用授權。

斯拉維又說，按照接種計劃，2021年1月將分發5000萬至8000萬劑疫苗，而2月將再有同一數量的疫苗分派至各州，因此到2月底前，最多有2億劑疫苗分派；如果以每名民眾須接種2次才算完成作基準，屆時最多有1億民眾可以完成接種。

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斯拉維強調，華府繼續與輝瑞洽商，務求在明年上半年前讓另外1億美國民眾可接種疫苗，並期望美國於明年5至6月可達致「群體免疫」（herd immunity），即75%至80%民眾因接種疫苗而獲免疫。他重申，美國民眾有權決定是否接種疫苗，但希望民眾明白接種的重要性，以開放態度決定是否接種。

另外，疾病控制和預防中心（CDC）總監雷德菲爾德（Robert Redfield）13日表示，CDC免疫實踐諮詢委員會（Advisory Committee on Immunization Practices，ACIP）於12日以11票對0票，通過建議16歲或以上人士接種輝瑞疫苗，而他亦已簽署接納有關建議。