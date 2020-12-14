緯創印度廠暴動停工2周　數千iPhone被竊　蘋果公司調查

為蘋果公司（Apple Inc.）iPhone進行組裝的緯創（Wistron）在印度的廠房出事。它位於接近印度班加羅爾（Bangalore/ Bengaluru）廠房12月12日被破壞，不滿的員工聯群結隊闖入廠搗亂並搶走手機。印度政府透露，緯創損失43.7億盧比（約4.6億港元）。

知情人士告訴台灣中央社記者，除了被破壞的1樓辦公設施，以及車輛與生產線上被竊走的數千部蘋果iPhone等財物損失外，事件導致廠房在聖誕節生產旺季必須停工2周，損失重大。

所幸這座廠房僅生產iPhone 7以及第二代SE，目前還有庫存，倘庫存緊張，緯創可將iPhone SE 2020的生產轉移到印度其他廠房進行，暫不影響供貨。

一名印度官員稱事件中有2000名員工參與，約100人被捕。緯創稱事件不是示威抗議，而是刑事事件。

iphone：圖為2016年9月16日，德國柏林的民眾正試用蘋果公司旗下手機iphone 7 。（Getty）

事件原因 有待釐清

印度《經濟時報》稱，蘋果公司（Apple Inc.）在調查緯創是否違反供應商的指引。

《台北時報》14日引述消息人士稱，有些關於事件的詳情仍然未明。外界暫時未知是否人力資源公司或印度廠房的經理煽動暴力，利用緯創不熟悉印度法規獲益。那些僱員仲介公司是獲緯創聘用，對廠內員工發薪。

中央社13日引述一名知情台商稱，印媒報道指員工所得薪金與受聘時同意的金額不同，這個說法不準確。緯創委託5間人力資源公司招募員工及發薪，而有準時付款給那些公司。他說暴力事件有可能是人力資源公司與僱員之間發生糾紛的結果，但有些事情仍然未明。

iphone：圖為2016年9月16日，德國柏林的民眾正試用蘋果公司旗下手機iphone 7 。（Getty）

緯創位於卡納塔卡邦（Karnataka）加洛爾縣（Kalor）納爾薩布爾（Narsapur）靠近班加羅爾的廠房，在12日上午被2000名工人圍廠抗議，稱薪金不斷調降，示威行動演變為暴力行為。

This is Class War.



India. Karnataka: Protests at iPhone production plant run by Taiwan-based Wistron Corp at Narasapura (in Kolar district) near Bengaluru. 🔥



Workers allege they have not been paid properly. pic.twitter.com/UkqInEg8wk — Autonomie Ouvrière (@contre_capital) December 12, 2020

卡納塔卡省勞工廳長赫巴爾（Shivaram Hebbar）昨天告訴《印度時報》稱根據緯創的投訴，兩小時的暴動，估計造成約43.7億盧比損失，主要來自生產線上數千部iPhone被盜走。