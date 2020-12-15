伊朗總統拒絕附帶條件重返核協議　但願履行原本承諾

伊朗12月14日舉行記者會，總統魯哈尼（Hassan Rouhani）表示伊朗將拒絕所有有條件下重返核協議的談判，同時譴責以色列背後策劃暗殺核科學家法赫里扎德（Mohsen Fakhrizadeh）。

圖為12月14日，伊朗總統魯哈尼（Hassan Rouhani）主持記者會。這是伊朗自2月新冠疫情爆發以來，首次出席對外記者會。（Getty）

這次是伊朗自2月新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情爆發後，首次舉行的對外記者會。總統魯哈尼在記者會上，否定歐美就核協議追加限制導彈發展計劃，魯哈尼稱伊朗的導彈發展計劃是無可談判的部分。

「美國多個月以來想把導彈發展計劃，甚至地區問題加進談判上，已被我們拒絕。」「我們會拒絕所有有條件下重返核協議的談判，我們唯一接受就是所有談判方同意履行核協議。若他們履行，我們亦會。」

美國總統特朗普（Donald Trump）上任後，單方面撕毀核協議，並對伊朗重新實施制裁，伊朗亦因此逐步解除對鈾元素提取的限制。

不過，有分析指在言談間伊朗在談判上稍為作出退讓。過去伊朗要求美國需要賠償因制裁帶來的損失，但在這次魯哈尼並未有特別提及。這意味若各國願意無條件重返核協議，伊朗將不會拒絕重返談判桌。

另外，魯哈尼亦在記者會上，譴責以色列背後策劃暗殺核科學家法赫里扎德。魯哈尼稱以色列目的是企圖在特朗普政府執政最後日子挑起戰爭。

魯哈尼揚言會為暗殺行動報復，但稱不會容許地區局勢出現不穩，不會讓以色列「決定伊朗報復行動的時間和地點」。