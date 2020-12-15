美國務卿蓬佩奧：華府被迫對中國出手　雙方關係主要取決於北京

美媒12月13日報道，美國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在《華爾街日報》CEO會議（WSJ CEO Council）峰會上接受訪問時表示，美國是被迫對中國出手。

《華爾街日報》（Wall Street Journal）13日報道，蓬佩奧接受《華爾街日報》主編輯默里（Matt Murray）訪問。蓬佩奧提及，最終地，有關中美關係的決定很大程度上取決於中國國家主席習近平及中國共產黨領導層的在政策上的走向；而在過去這些年來，他們取態愈來愈好鬥（aggressive）的方向。他舉例稱，中國對國內民眾、新疆、南海、貿易及經濟等政策，都與10至20年前不同，全因中共的決定；這令美國被迫採取實質而嚴重的行動。

曾相信中國會「正常」

蓬佩奧稱，美國此前50年的政策都是基於相信更多交流、貿易及互動可令中共表現得像一個正常國家或正常國家的領袖，但他們已選擇不這樣做。他指現時世界有責任以一種方式來回應，以保護他們最珍視的東西。

對香港承諾

蓬佩奧提及，北京對香港有50年的承諾，但他們在中途食言，當世界看到這個，隨之會有代價。他稱美國本來視香港為特別的地方，但現在不再是。他稱外界很清楚看到香港司法制度被削弱。他以立法會選舉的事為例，指香港現時只是另一個由中共管理的城市。他希望全世界會去明白，因中國食言，所以美方不再需要遵守因香港特殊的性質而做出的承諾。