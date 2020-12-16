【新冠疫苗】巴西稱中國批出授權標準不透明　中方：依法合規

巴西衞生監管局（Anvisa）12月14日稱中國在巴西用於授權新冠疫苗緊急使用的標準不透明，對此中國外交部發言人汪文斌12月15日回應稱，中國疫苗研發企業嚴格依據科學規律和監管要求，依法合規推進疫苗研發。

科興生物研發的新冠病毒滅活疫苗是中國4種國產新冠疫苗之一，預計將於2021年初在全球市場發行 （AP）

發言人汪文斌在12月15日舉行的例行記者會上表示，中方一直高度重視疫苗安全性和有效性，中國疫苗研發企業嚴格依據科學規律和監管要求，依法合規推進疫苗研發，嚴格遵循國際規範和有關法律法規開展國際合作。

汪文斌指出，中方有多款疫苗在相關國家開展了第3期臨床試驗，試驗推進情況總體上是順利的並且取得了積極成效，已有一些國家批准了中方疫苗的註冊使用，這些都是中方疫苗安全性、有效性以及中方監管部門遵循國際規範和有關法律法規的切實體現。

汪文斌還指出，中國和巴西兩國開展疫苗合作總的來說是比較順利的，中方疫苗企業的巴西合作夥伴對中方疫苗有信心，中方願同各國一道積極推進疫苗研發合作，為實現疫苗在全球特別是發展中國家的可及性和可負擔性做出積極貢獻。

據美國約翰·霍普金斯大學（Johns Hopkins University）公布的實時統計數據顯示，巴西累計確診新冠肺炎（COVID-19）病例數為6,927,145例，其中181,835例死亡。