MSCI旗下部分指數剔除10間中國企業股票　將推新指數

路透社12月15日報道，在美國推出禁令後，國際指數編製公司MSCI表示，旗下部分指數將剔除10間中資公司的股票。該公司將推出多個新版指數，保持該些股票。

1月5日實施

MSCI表示，涉事中國企業包括中國交通建設、海康威視、中國中車等。該公司將在2021年1月5日從部分指數剔除有關股票，至於該些公司的子公司或關聯公司則不受影響。

MSCI又稱，未來將推出新版指數例如是針對新興市場的指數，並在這些指數保留中國公司股份。

特朗普政府下令禁止投資與中國軍方有關聯的公司，圖為特朗普12月3日在白宮內（AP）

納斯達克（Nasdaq）、標準普爾道瓊斯指數、富時羅素（FTSE Russell）之前已分別表示，將從旗下指數剔除部分中國企業股票。

禁令針對多間中國企業

美國總統特朗普之前在11月中旬簽署行政命令，規定從2021年1月11日起，禁止美國公司和個人直接持有中國31間被美國國防部列為解放軍支持的企業的股份，持有相關股份的投資者，須在限期前沽清所有持股。受影響的中國大型企業包括中國電信、中國移動及監控設備製造商海康威視等。至12月他再把有關公司增至35間。

多家中國企業反對美方做法，海康威視發言人表示，美方把海康威視納入黑名單是毫無根據，該公司未曾參與過軍事用途的研發工作。

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