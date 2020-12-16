美國州政府傳準備入稟控告Google壟斷　調整搜尋次序阻同業競爭

美國《政治報》網站（Politico）12月15日報道，美國多個州政府已準備對Google提出反壟斷訴訟，指控Google故意調整搜尋引擎排列次序，削弱同業競爭。

圖為10月20日，位於紐約的Google大樓。Google被指故意調整搜尋引擎排列次序，削弱同業競爭。（Getty）

報道指訴訟由來自科羅拉多州及內布拉斯加州，兩黨的檢控官聯合提出。入稟狀指控Google透過調整其搜尋引擎的排列次序，讓競爭對手處於不利環境，削弱同業競爭。訴訟案預料最快在12月17日正式提出。

這次訴訟與10月時，由共和黨與司法部向Google提出的訴訟有所不同。該訴訟案集中在Google與多個手機供應商簽署協議，把Google設為瀏覽器優先的搜尋引擎。

Google是全球最大且最常用的搜尋引擎，而Google業務亦包括各種購物、旅遊、酒店等服務。Google一直被指故意調整搜尋引擎排列次序，把提供同樣服務的如TripAdvisor、Hotels.com等的網頁搜尋結果放較後位置，阻礙用戶發現，以迫使公司向Google提供廣告費用，提升搜尋位置。

美國政府早前亦向Facebook提出反壟斷訴訟，指控Facebook透過威迫利誘手段迫逼競爭者，削弱同業競爭，以迫使Facebook分拆出售Whatsapp及Instagram業務。