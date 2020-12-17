英國脫歐｜首相府：與歐盟談判有進展　惟最可能結果仍是無協議

英國與歐盟的貿易談判進入最後階段，雙方繼續磋商希望收窄分歧，英國首相約翰遜（Boris Johnson）的發言人12月16日表示，兩方談判有些進展，但最可能結果仍是無協議。

發言人稱，英國與歐盟在部分領域達成一些進展，但仍然有明顯分歧，他稱，英方立場繼續是盼望達成自由貿易協議，但目前最有可能結果仍是無法達成協議。

德國總理默克爾（Angela Merkel）表示，歐盟傾向達成協議，但也準備好面對所有結果，並指出目前談判未有突破。

英國脫歐：圖為英國首相約翰遜（Boris Johnson）2020年12月16日離開唐寧街，準備前往國會（Getty）

達成協議道路狹窄但確實存在

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）同日較早前則稱，因仍有問題未解決，不能夠說會不會有貿易協議，並稱接下來數天是決定性的日子。她稱：「就目前情況而言，我不能告訴你是否會達成協議。但是我可以告訴你，現在有通往達成協議的道路。這條道路可能很狹窄，但是確實存在。」

馮德萊恩說：「我們已在大多數問題上找到前進的方向，但2個問題仍待解決：公平的競爭環境和漁業。我很高興地報告，與治理有關的問題現在很大程度上已解決。接下來數天將是決定性的。」