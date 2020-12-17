輝瑞疫苗｜物流面對挑戰　4箱疫苗保存溫度過低要退回藥廠

美國政府已批准使用藥廠輝瑞（Pfizer）與生物科技公司BioNTech合力研發的新冠疫苗，並展開接種計劃，但運送疫苗面對挑戰，尤其是該疫苗需存放在指定溫度環境，美國媒體12月16日報道，當地有4箱疫苗因保存溫度過低，結果退回藥廠。

涉事4箱疫苗中，有2箱是運往加州，另外2箱運往阿拉巴馬州（Alabama）。每箱載有可供975人接種的疫苗。

4箱疫苗在抵達目的地後，職員發現存放溫度過低，結果疫苗在從未離開運載貨車的情況下，直接送回藥廠。

美國疫情：圖為2020年12月13日位於密歇根州波蒂奇的輝瑞全球供應中心內，一架貨車載有輝瑞疫苗開始離開供應中心，出發前往目的地（AP）

美國陸軍上將佩爾納（Gustave Perna）稱，輝瑞疫苗需存放在攝氏零下70度的環境，但在2箱運往加州的疫苗中，儲存溫度為攝氏零下80度，政府人員決定不冒險，把疫苗退回。阿拉巴馬州的2箱疫苗同樣是存放溫度過低。

佩爾納稱，美國食品和藥物管理局（FDA）和美國疾病控制和預防中心（CDC）正展開研究，了解疫苗在過低溫度下能否使用。輝瑞藥廠暫未回應事件。

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