【英國脫歐】巴尼耶：談判只剩下數小時　雙方在捕漁權仍有分歧

歐盟負責英國脫歐事務的首席談判代表巴尼耶（Michel Barnier）12月18日表示，與英國的自由貿易協議談判只剩下數小時，並指出雙方在捕漁權的分歧是達成共識的最大阻礙。

巴尼耶18日向歐洲議會表示，如果要趕及在1月1日實施新的貿易協議，談判的時限只剩下數小時。他認為英歐仍有機會達成協議，惟達成共識之路已經變得非常狹窄，因此現時大家處於非常嚴峻的情況。

他指出歐盟27個成員國不會簽署一份損害區內單一市場的協議，稱假如英國改變規則向歐盟市場供應劣質商品，歐盟需建立貿易壁壘。巴尼耶直言，漁業問題是雙方貿易關係的包袱，認為英國一旦將歐盟國家的捕漁船趕出水域，歐盟有權限制英國的漁類產品進入成員國市場作為報復。

巴尼耶12月18日現身歐洲議會，指與英國的貿易談判只餘下很少時間，但雙方仍有分歧尚待解決。（Reuters）

巴尼耶表示，未知餘下的談判會否取得成果，強調歐盟已經準備應對一切可能。

英國首相約翰遜（Boris Johnson）17日與歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）通話，雙方都對取得共識持悲觀態度。約翰遜表示，除非歐盟「大幅」改變立場，否則雙方會以澳洲模式繼續貿易。