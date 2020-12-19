美國起訴一名Zoom中國前員工　指其協助北京中斷紀念六四視像會議

美國司法部12月18日發表新聞稿指，起訴一名受僱於美國通訊公司的駐中國行政人員，指控他參與計劃，協助中斷紀念中國六四事件31周年的視像會議。路透社報道，該人為通訊公司Zoom的前員工，他目前未有遭美方拘留。 Zoom在網上發文回應稱，在公司展開內部調查後，該人已因違反公司政策遭解僱，另有其他一些職員因要等待調查完成而休假中。

曾中斷至少4場會議

據美方稱，該人為Xinjiang Jin，又名Julien Jin，受僱於一間設在加州聖何塞（San Jose）的美國通訊公司，他長駐中國。新聞稿沒有公開企業名字，路透社之後報道，涉事企業為同樣設在聖何塞的Zoom。

美方指，被告人是公司內與中國法律部門和情報部門的主要聯絡人，他涉嫌參與一項計劃，在2020年5月至6月期間中斷一系列紀念中國六四事件的視像會議。這些會議是透過該公司的視像程式舉行，由在美國的民眾組織與主持。被告與其他人中斷了至少4場有關會議。

圖為美國紐約街頭的Zoom大型廣告板，攝於2019年4月18日（Getty）

被指向北京提供用戶資訊

美方又指控被告人定期回應中國政府詢問資訊的要求及中斷視像會議，又有向中國政府提供公司用戶與會議的資訊，在部分個案中，這些資訊包括IP地址、名字與電郵地址，有些用戶並非身處中國。美方同時指控，被告也負責主動地監視中國政府認為「違法」的會議，即一些討論政治與宗教敏感議題、不獲中共及中國政府接受的會議。

美國媒體過去曾在6月報道，組織「人道中國」本來透過該Zoom付費帳戶在5月31日舉行視像形式的六四事件紀念會，有約250人參加，會上發言團體包括天安門母親及支聯會，但之後涉事帳戶遭關閉。

Zoom之後在6月11日發聲明承認，中國政府曾要求他們終止6月4日在Zoom上舉辦的4場天安門事件的公開紀念活動。公司在聲明中解釋，它們須遵守營運地點的國家法律。Zoom當時稱，在事件中封鎖了1個香港帳戶以及2個美國帳戶，它們其後已重開。