特朗普正式簽署《外國公司問責法》　中概股在美國面臨遭退市風險

路透社報道，美國總統特朗普（Donald Trump）12月18日正式簽署《外國公司問責法》（The Holding Foreign Companies Accountable Act），使該法案生效。法案被指針對中國企業，除非它們遵守美國的審計標準，否則可遭踢出美國股票市場。

《外國公司問責法》12月2日已在美國眾議院獲議員一致口頭通過。該法案規定上市公司必須披露公司是否由外國政府持有或控制，並合乎美國法規，否則將被除牌，禁止在紐約證券交易所及納斯達克交易所進行交易。有關法案被指主要針對中國。

法案也規定，如果外國公司連續3年未能通過美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）的審計，將禁止在美國任何交易所上市。

美國總統特朗普12月18日正式簽署《外國公司問責法》，圖為他11月28日在白宮出席視像會議（Getty）

路透社報道，雖然法案應用於全球企業，但立法是針對中國企業如阿里巴巴、拼多多及中國石油等。阿里巴巴曾在2020年5月回應稱，正緊密關注該法案進展。

此法案由共和黨參議員肯尼迪（John N. Kennedy）及民主黨參議員范霍倫（Chris Van Hollen）共同提出，獲得兩黨普遍支持。

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